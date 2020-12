Cagni: “Lukaku miglior centravanti in giro, meglio di Haaland. Eriksen? E’ colpa sua”

Ai microfoni di TMW Radio, Luigi Cagni, ex tecnico di Genoa, Sampdoria ed Empoli tra le altre, ha esaltato la prestazione dell’Inter, con particolare focus sulla mostruosa partita giocata da Romelu Lukaku, autore di una splendida doppietta:

MERCATO – “Eriksen? Ormai è colpa sua, ha giocato spezzoni, ma poi è lui che doveva far vedere qualcosa. Per il resto ci sono delle responsabilità di Conte, perché non è ancora riuscito a far esprimere questa squadra per le potenzialità che ha. Riguardo ieri sera è positivo che quando deve vincere, vince, quindi vuol dire che le qualità le ha questa squadra. Conte continua a insistere con i tre difensori e non se lo può permettere. Non può pensare di prendere tutti quei gol”.

LUKAKU – “Sarebbe il mio centravanti ideale. E’ il migliore del suo tipo, è quello che sa far salire la squadra, fa sponda per gli esterni e poi riprende palla in area. Haaland è addirittura secondo dietro al belga in questo momento”.

(Fonte: TMW Radio)