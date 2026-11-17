Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi Cagni ha commentato la vittoria della Panchina d'Oro da parte di Cristian Chivu: "Devi essere bravo a vincere, devi essere capace di farlo, anche se hai la rosa più forte. E lui è stato bravo. Non deve temere nessuno l'Inter? La Roma non ha la rosa lunga che ha l'Inter. Si ferma Lautaro, ecco che c'è Pio Esposito, la Roma se si ferma Malen che succede? C'è Castro, ma non so quanto possa sopperire. Non hanno però Lautaro, Pio Esposito, Thuram e Bonny davanti. L'Inter ha 25 giocatori di livello e diversi di personalità. Qualcosa manca dietro in personalità all'Inter, però è la più forte".

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L'allenatore commenta poi le parole di Antonio Cassano che ha definito i giocatori italiani "scarsi". "Scarsi in cosa? Se lui dice tecnicamente e il paragone è lui, è ovvio che pensi che gli altri siano scarsi. Abbiamo visto grandi giocatori, abbiamo vinto Mondiali contro altre big. Quelli di oggi non sono scarsi, è un brutto termine. E' una qualità non eccelsa, è questa la verità".

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"Secondo me oggi una delle cose più gravi che ci sono è la personalità che non hanno i giocatori. Se non hai personalità, è difficile fare cose importanti. Poi devi metterci qualità, tecniche e fisiche, che noi comunque abbiamo. Non posso sentir dire da settimane che stiamo giocando tanto e non si può correre. Hanno giocato finora 15-16 partite ufficiali, fai già fatica ora? Di cosa parliamo? Oggi non si fanno grandi sacrifici rispetto a una volta da parte dei giocatori".

(TMW Radio)