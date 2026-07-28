Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi Cagni, ex allenatore, ha parlato così delle big di Serie A a poco meno di un mese dall'inizio del campionato:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Getty Images

"Come vedo Spalletti? Male, ma non lui. Gestire una situazione di questo tipo è difficile. Hanno grosse difficoltà economiche, sono la Juve, ma servono giocatori da Juve per fare un campionato importante. Sono in costruzione, i tifosi devono avere pazienza. Inter e Napoli hanno gli organici più forti. Le altre rincorrono.

Getty

Vedremo se si ripeterà la Roma, che credo lo faccia però, perché Gasperini è una garanzia. Amorim non lo conosco, il Milan è tutto da scoprire. Amorim fa solo un allenamento intenso di un ora e mezza. Per la mia esperienza partiranno fortissimo, sarà una squadra veloce, rapida, ma non credo durerà tanto. Tu devi costruire qualcosa, quelli che lavorano meno partono forte ma poi...".