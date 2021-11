Cagni: “Inter è da scudetto, da 7pt su due squadre sono difficili da recuperare”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luigi Cagni si è espresso così sulla lotta scudetto tra Milan, Napoli e Inter, staccata ora di 7 punti

"L'unico problema che avrà il Napoli è la Coppa d'Africa. Questo organico è adatto per arrivare fino in fondo. Il campo non mente mai, così come per il Milan, sono loro che si giocheranno lo Scudetto. Anche l'Inter è da Scudetto ma sette punti da recuperare su due squadre sono difficili da recuperare".