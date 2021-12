Cagni: “Scudetto, Inter e Napoli hanno le rose più forti. I nerazzurri non hanno…”

Le dichiarazioni dell'allenatore, Luigi Cagni, sulla lotta per lo Scudetto e le squadre in corsa per la vittoria finale

Alessandro De Felice

Mister Luigi Cagni è intervenuto in collegamento su Radio Marte nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live'. Il tecnico ha parlato della lotta Scudetto con Inter, Milan e Napoli in corsa:

"Molto tempo fa avevo detto che l’Inter avrebbe avuto dei problemi ad avvicinare le due squadre davanti, questo però è avvenuto anche perché l’Inter non ha mai avuto infortuni importanti o sconfitte particolari. Gli organici più forti sono quelli di Napoli e Inter, il Milan ha un sacco di giovani quindi può essere altalenante. Il Napoli ha tutte le qualità per potersi giocare lo Scudetto fino alla fine. Chiaramente mancheranno dei giocatori e quindi il problema esiste. Ma l’allenatore è esperto, penso che il momento più difficile sia passato, al Napoli è successo di tutto".