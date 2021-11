Cagni: “Scudetto? Prossime due da sentenza per l’Inter. Un problema se…”

Le parole del noto allenatore a proposito della lotta scudetto in Serie A e gli impegni dell’Inter

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Gigi Cagni , allenatore. Queste le sue considerazioni sulla lotta scudetto: “ Nelle prossime 2 partite di campionato ci sarà la sentenza secondo me per l’Inter: ha prima il Milan e poi il Napoli. Se perdesse questi due scontri diretti sarebbe tagliata fuori. Difesa Napoli? Se nel reparto difensivo hai anche uno come Koulibaly ovviamente hai un vantaggio. La questione è di fase difensiva: chi vuole vincere resta compatto con tutti i giocatori. Poi se hai Koulibaly e un portiere con tali qualità metti tutto insieme e sei primo in classifica.

Chi ha qualcosa in più tra Napoli e Milan? Se la giocano entrambe, se il Milan poi vincesse il derby per l’Inter sarebbe un grande problema. Giocano in modo diverso ma bene. Pioli però è al Milan da 3 anni, Spalletti ha appena iniziato. Forse il Milan è leggermente avvantaggiato per la costruzione, per la rosa entrambe sono forti”.