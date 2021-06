Cagni: “Spalletti? Allenatore esperto, non ha vinto quanto Allegri ma…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto l'ex allenatore Gigi Cagni

"Spalletti? Il Napoli, come tanti altri club, ha preso un allenatore esperto. Questo è il passo più importante che uno debba fare. Anche Gattuso ha fatto un buon lavoro. Allegri ha vinto di più rispetto a Spalletti ma ha allenato anche squadre importanti. Luciano quando è andato in Russia ha vinto subito il campionato. Lui è partito dal basso e si è conquistato tutto il resto. Nazionale? Quando dovremo affrontare squadre di un certo livello o giocare partite determinante potremo avere problemi a livello di prestazioni mentali. Sarri? Ho criticato lui e chi parlava come lui perché sono convinti che sia il sistema di gioco che vince e non i giocatori. Invece saranno sempre i giocatori a vincere, ovviamente con il sistema più adatto per loro".