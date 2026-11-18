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"Adriano Galliani lo conosco da 45 anni, lo stimo, è una persona capacissima. Ma io appoggio Malagò perché secondo me è giusto avere una coerenza di comportamento: lo abbiamo appoggiato a maggio, lo abbiamo votato a giugno, sostenuto a luglio, lui abbastanza in solitaria ha scelto Mancini che ha dato segnali positivi. Poi è partito il tema del tesseramento, il commissariamento e la nuova elezione, ma tutto ciò non è di quello di cui ha bisogno il calcio". Lo dice il presidente del Torino, Urbano Cairo, parlando delle elezioni della Figc che vedono in lizza Adriano Galliani e Giovanni Malagò.

"Facciamo queste elezioni - aggiunge Cairo a margine dell'evento Rcs Sport Industry Talk -, manca meno di un mese, poi dobbiamo ripartire velocemente. I temi sul tavolo sono tanti, chi vincerà avrà 100 giorni davanti per poter dare una spinta e un impulso nuovo. È un peccato, gli ultimi due mesi sono stati praticamente buttati. Fortunatamente la Nazionale ha dato qualche buon segnale quindi ripartiamo da quello e cerchiamo di fare cose buone, il calcio italiano ha un potenziale elevatissimo".

"Vendere il Torino? L'ho già detto due anni fa, sono disponibile a vendere il Toro ma al momento non ci sono offerte. Spero che prima o poi arrivino, anche per dare opportunità ad altri imprenditori".