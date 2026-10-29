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"Abbiamo fatto una buona partenza con delle belle vittorie, anche tre di fila, e pure con il Como abbiamo fatto una buonissima partita". Il presidente del Torino, Urbano Cairo, traccia un primo bilancio sulla squadra guidata da Ignazio Abate che ha collezionato 13 punti in nove giornate di Serie A.

TURIN, ITALY - OCTOBER 23: Kian Fitz-Jim of Torino FC celebrates a goal during the Serie A match between Torino FC and AC Monza at Stadio Olimpico Grande Torino on October 23, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

"Abbiamo un bravo allenatore con una buona squadra - aggiunge durante l'intervento a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora - ho fatto investimenti e non ho venduto giocatori che erano richiesti. Ma non voglio dire troppo...". Al patron granata viene chiesto se preferirebbe chiudere la stagione in Europa oppure davanti alla Juventus: "Se succede una cosa, succede anche l'altra" la risposta di Cairo.