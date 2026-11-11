"San Siro pieno ci aiuterà e basta, non si può prendere alla leggera la Francia. Serviranno tanta testa e tanto cuore". Lo dice il difensore dell'Italia Riccardo Calafiori, durante la conferenza stampa a San Siro, alla vigilia della sfida con la Francia in Nations League.

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"I recenti risultati positivi aiutano - aggiunge il difensore dell'Arsenal -, sarà un test importante. La partita d'andata è stata positiva e siamo usciti a testa alta. Marcherò Olise? Innanzitutto, spero di giocare. Poi c'è poco da studiare e guardare, è emozionante sfidare certi campioni. Sarà un bel test personale". La stampa francese gli chiede sulla probabile assenza di Mbappé: "Cambia poco, sarà comunque una partita complicata. Dobbiamo restare concentrati su noi stessi".