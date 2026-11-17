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Riccardo Calafiori ha ricevuto in Campidoglio il riconoscimento comunale di 'Figlio di Roma', regalando per l'occasione la sua maglia dell'Arsenal al sindaco Roberto Gualtieri. E prendendo la parola subito dopo, prima di sottoporsi alle domande dei cronisti presenti: “Mi sento di ringraziare il Sindaco. Mi ritengo una persona pulita e un po’ di emozione l’ho sentita. Ho sentito un mal di pancia, ringrazio per questo riconoscimento e mi dà orgoglio. Cerco sempre di rappresentare la mia città all’estero. Casa manca ma quando torno si sta sempre bene ed è un’emozione”.

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Da leader dell’Arsenal. Mancini le ha chiesto una mano con i giovani.“È il momento migliore della mia carriera. Mi sento un leader ma non parlo troppo. Cerco sempre di aiutare il compagno col linguaggio ma più che altro in campo. Cerco di aiutare i giovani. Con Mancini ho avuto fin da subito un bel feeling, non parla troppo ma comunica cose importanti”.

La colpisce la Roma di Gasperini? Ha parlato col sindaco dello stadio?“Abbiamo parlato del progetto dello stadio ed è incredibile e non vedo l’ora di vederlo finito. Parlando con i ragazzi della Roma tutti mi parlano bene di Gasperini. Sappiamo quanto possa valorizzare i giocatori e spero possa fare qualcosa di importante a fine stagione”.

C’è l’obiettivo di tornare alla Roma?“Spero di vincere il più possibile in questi anni e ottenere il massimo che si possa ottenere. Poi in un futuro lontano l’ho sempre detto che non ci siamo lasciati benissimo, non porto rancore anzi credo che mi sia servito. Mi farebbe molto piacere”.

Perché c'è tanto divario con la Premier League?“C’è una grande differenza ma non per qualità. Quest’anno c’è già un cambiamento ed è più divertente da vedere, ci sono più gol. La strada è questa, la Premier è superiore ma ci si può arrivare tranquillamente”.

Come sta la nazionale?“Col Belgio è stata una bella batosta ma non deve cancellare il percorso. Dispiace che sia arrivata nell’ultima partita ma tengo strette le belle prestazioni precedenti, la voglia e non avevamo paura in campo. Bisogna ripartire da questi concetti. Dispiace essere usciti, c’è tanta strada da fare ancora”.