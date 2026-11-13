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Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha esaltato la vittoria dell'Italia in Nations League contro la Francia, puntando l'attenzione soprattutto sulle forti tinte nerazzurre della nazionale di Mancini:

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"C'è tanta Inter in questa Nazionale che ci ha fatto innamorare. La doppietta di Pio Esposito proietta questo talento a livello internazionale. Il bomber nerazzurro ha ancora grandi margini di crescita . Ma ha personalità e fiuto del gol. Ne ha segnati 9 in 14 presenze in azzurro. Numeri da favola. Anche il rigore trasformato contro Maignan ha un valore speciale visto che Pio aveva sbagliato dal dischetto nella disgraziata notte contro la Bosnia. Ora il cerchio si chiude. Pio Esposito è il presente e il futuro di questa Italia. E anche dell'Inter".

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"Non penso che la squadra di Chivu abbia bisogno di una quinta punta. Tantomeno di un giocatore come Icardi. C'é Esposito e presto tornerà anche Lautaro. Piuttosto mi chiedo se Marotta ha qualche rimpianto sul fronte Frattesi. La società ha facilitato il trasferimento del centrocampista alla Lazio. Frattesi è uno dei grandi protagonisti di questo inizio di stagione. Con le sue magie è tra i segreti della Lazio di Gattuso capolista in campionato. E a San Siro ha segnato un gol fondamentale. Frattesi è pronto a compiere l'ultimo salto di qualità".

(Fonte: TMW)