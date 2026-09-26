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Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha analizzato non senza critiche la brutta sconfitta dell'Italia di Mancini all'Olimpico contro il Belgio:

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"Subito una figuraccia per il nuovo-vecchio cittì Mancini. La sua prima Italia affonda all’Olimpico contro un talentuoso Belgio. La Nations League inizia in salita per gli azzurri. Non ho condiviso la scelta del presidente Malagò di richiamare un allenatore che aveva voltato le spalle alla Nazionale consegnandosi ai soldi degli sceicchi".

"Speravo però che Mancini fosse quantomeno in grado di proporre una squadra con idee e qualità. In questa prima sfida non si è visto niente di nuovo. Niente di incoraggiante (...). Interessante che la prova di Kean prima in versione da esterno offensivo di destra poi da punta centrale. L’attaccante del Como ha creato qualcosa di pericoloso. Di sicuro è andato meglio del talentuoso Pio Esposito".

(Fonte: TMW)