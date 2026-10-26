Intervenuto sulle frequenze di Radio FirenzeViola, Luca Calamai è tornato sulla sconfitta della Fiorentina contro l'Inter. "Avrei preferito brindare con lo champagne e invece stamani neanche acqua col limone. Troppo facile sparare addosso a Vanoli. Ha commesso degli errori con l'Inter? Sì, ma al 90esimo tutti avrebbero detto "che bravo Vanoli". La legge della buona società però suggerisce che il tuo allenatore nella difficoltà o lo difendi a spada tratta o lo cambi. Anche ieri Paolo Vanoli è stato mandato in conferenza stampa da solo".

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"Questa è la terza via che è sicuramente sbagliata perché mette ulteriormente in difficoltà un allenatore che è già in difficoltà. Così non si fa. O Paratici dà un messaggio chiaro e forte che con Vanoli si va avanti oppure non sarebbe drammatico arrivare a un cambio. Ma non essere presenti e non difendere l'allenatore è sicuramente una sconfitta".

(Firenzeviola.it)