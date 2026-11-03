Uno scontro di gioco mortale. La Spagna è sotto choc per quanto è accaduto a Jesus de Miguel, attaccante trentenne del Tenerife, morto a causa di un terribile scontro di gioco con il portiere avversario avvenuto quasi a metà campo. È successo durante la gara di Liga2, la Serie B spagnola, durante l'incontro contro l'Andorra. Owono ha colpito l'avversario con un ginocchio al petto e il giocatore è caduto a terra immobile. È stato rianimato e portato in ospedale dove ha perso la vita questa mattina.

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In una nota del club spagnolo è stata data la terribile notizia:

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

"Devastati dal dolore, con un nodo in gola e incapaci di credere che questo sia vero, il Tenerife comunica la tragica scomparsa, questo martedì, 3 novembre 2026, alle 8:00, di Jesús de Miguel Alameda. Non ci sono parole di conforto. Non c'è assolutamente nulla che possa attenuare questo sentimento colmo di tristezza. Siamo accanto alla sua famiglia devastata, accanto ai suoi cari, accanto a tutti i tifosi che oggi piangono per questo crudele epilogo. La famiglia di Jesús de Miguel ringrazia per ogni singola dimostrazione di sostegno ricevuta e allo stesso tempo chiede, di cuore, il massimo rispetto per la loro privacy in questi terribili momenti".