A Calhanoglu è stato chiesto anche di definire il suo calciatore tipo, cioè scegliendo il suo preferito per ognuna di queste caratteristiche
VIDEO FCIN1908 / Inter, Calhanoglu firma autografi ai tifosi dopo l'allenamento
Nel corso della tournée in Australia, per preparare la stagione ormai alle porte, Hakan Calhanoglu ha rilasciato una lunga intervista a BeIN SPORTS Australia.
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A Calhanoglu è stato chiesto anche di definire il suo calciatore tipo, cioè scegliendo il suo preferito per ognuna di queste caratteristiche. Ecco le risposte di Calhanoglu.
Creiamo il giocatore perfetto: piede destro
"Juninho".
Sinistro
"Messi"
Velocità
"Ce ne sono tanti. Walker prime"
Forza fisica
"Hulk"
Skill
"Neymar"
Tiro
"Allora cambio: piede destro Cristiano Ronaldo, tiro dico Juninho"
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