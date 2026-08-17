A Calhanoglu è stato chiesto anche di definire il suo calciatore tipo, cioè scegliendo il suo preferito per ognuna di queste caratteristiche

Matteo Pifferi
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VIDEO FCIN1908 / Inter, Calhanoglu firma autografi ai tifosi dopo l'allenamento

Nel corso della tournée in Australia, per preparare la stagione ormai alle porte, Hakan Calhanoglu ha rilasciato una lunga intervista a BeIN SPORTS Australia.

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calhanoglu

A Calhanoglu è stato chiesto anche di definire il suo calciatore tipo, cioè scegliendo il suo preferito per ognuna di queste caratteristiche. Ecco le risposte di Calhanoglu.

Creiamo il giocatore perfetto: piede destro

"Juninho".

Sinistro

"Messi"

Velocità

"Ce ne sono tanti. Walker prime"

Forza fisica

"Hulk"

Skill

"Neymar"

Tiro

"Allora cambio: piede destro Cristiano Ronaldo, tiro dico Juninho"

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