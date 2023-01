Inter, Calha verso la panchina col Verona. Lukaku in Supercoppa? Difficile che…

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla situazione infortunati in casa Inter in vista della partita contro il Verona

ma soprattutto per la finale di Supercoppa Italiana di mercoledì contro il Milan:

"Anche ieri mattina Barella, Brozovic, Calhanoglu e Lukaku hanno effettuato un lavoro differenziato; terapie per Handanovic. Oggi verranno tutti valutati e alcuni, forse un paio - in primis il turco - potrebbero essere convocati e andare in panchina domani sera a San Siro col Verona. Tutti comunque partiranno per Riad e il tecnico nerazzurro conta di poter schierare da titolari contro il Milan almeno Barella e Calhanoglu. Lukaku? Difficile ipotizzare l'impiego del belga dal primo minuto in Supercoppa".