Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così del futuro di Hakan Calhanoglu, in attesa di capire se l'Inter gli proporrà il rinnovo di contratto o se andrà via a parametro zero tra una stagione:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Getty

"Io ho una regola che è solo mia e vale poco, perché è stata smentita recentemente: quando prendi un giocatore a parametro zero, poi aspettati che vada via a parametro zero. Calhanoglu arriva a parametro zero, l'Inter va subito su Calhanoglu dopo quello che è successo ad Eriksen approfittando la titubanza del Milan, fa un grande colpo.

Getty Images

Calhanoglu ha fatto un rinnovo all'Inter, lui di abbassarsi lo stipendio non credo sarà d'accordo, per l'Inter 6,5 mln sono tanti. In Turchia, che sia Galatasaray, Fenerbahce o Besiktas, uno a parametro zero come Calhanoglu, 6,5 o 7 mln all'anno glieli danno al volo".