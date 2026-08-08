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Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così di Frattesi, apparso ancora lontano dalla forma dei tempi migliori:

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"Nella Juve nel secondo tempo mi è piaciuto tanto Miretti, secondo me di tutti i centrocampisti della Juventus è quello con più qualità ma lo dico soltanto io ed evidentemente non sarà una verità assoluta. Nell'Inter anche nel secondo tempo qualcosa di interessante si è visto in tutti meno che in Frattesi che è la stessa situazione di Di Gregorio alla Juventus. Sono giocatori in un tunnel nel quale non vedono la luce.

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Di Gregorio non è neanche colpevolissimo nel 2-0 dell'Inter, il tiro di Diouf è forte, da distanza ravvicinata e non è irresistibile ma a Di Gregorio la parata va anche male. Agli occhi dei tifosi, è complicatissimo ripresentare Di Gregorio allo Stadium, per questo la Juve deve trovare una soluzione per la porta. E lo stesso vale per Frattesi: non ha senso che un giocatore che ha ambizione da Nazionale resti per giocare 20' in amichevole estiva, controvoglia, nel ruolo di Barella e quindi non avrà mai spazio, senza arte né parte, sono situazioni da risolvere"