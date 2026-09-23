Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Massimo Callegati ha evidenziato pregi e difetti delle prime tre in classifica, ossia Inter, Roma e Lazio:

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"L'Inter, da campione d'Italia, con un Lautaro mundial, straordinario per leadership e qualità offensiva. Cosa non va? I blackout iniziali non credo per mancanza di fame ma per un senso di invincibilità che deve stare attenta a maneggiare.

La Roma ha un ritmo scudetto non solo in termini di punti ma anche di energie che porta in campo, ha veramente cambiato passo rispetto all'anno scorso ed è diventata gasperiniana. Deve migliorare un po' nel post intervallo, è successo un paio di volte con i gol subiti con Atalanta e Inter"

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La Lazio ha avuto una rinascita totale, dalle macerie di questa estate. Sembrava impensabile ancor più dopo l'eliminazione in Coppa Italia col Mantova. Un peccato che non ci sia pubblico"