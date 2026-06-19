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fcinter1908 ultimora Callegari: “Inter, Palestra e Solet nuove soluzioni accomunate da un aspetto”

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Callegari: “Inter, Palestra e Solet nuove soluzioni accomunate da un aspetto”

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Il pensiero del noto opinionista nel corso dell'edizione pomeridiana del tg di Sport Mediaset
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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L'Inter ha individuato i nomi che le permetterebbero di rinforzarsi e spera di metterli prima possibile a disposizione di Cristian Chivu. Di due in particolare ha parlato Max Callegari, nel corso del tg pomeridiano di Sport Mediaset. Qui le sue considerazioni:

Callegari: “Inter, Palestra e Solet nuove soluzioni accomunate da un aspetto”- immagine 2

"Palestra e Solet sono stati nella top ten dei dribblatori del campionato l'anno scorso. In posizioni e reparti diversi possono dare una soluzione che l'Inter ha cercato meno delle altre squadre. Possono aiutare in Italia e, chissà, anche in Europa. L'Inter non può pensare di partire con l'ambizione di vincere ed essere alla pari di certe corazzate, ma l'obiettivo è cancellare quanto accaduto con il Bodo, elevando il rendimento soprattutto negli scontri diretti".

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