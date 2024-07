Per l'ex allenatore del Napoli, però, non può mancare anche un commento sull'Italia: "Io non penso che Spalletti abbia sbagliato. In Nazionale ci vuole tempo, lui è entrato in corsa e ha avuto davvero poco tempo per plasmare la squadra. É una questione di tempo. C'era bisogno di raggiungere subito risultati, e non è facile farli e dare anche bel gioco in poco tempo. Dobbiamo avere pazienza, non è vero che in Italia non ci sono talenti, ci sono ma serve tempo. Le Nazionali sono tutte cresciute, e quelle che hanno potuto lavorare più di un anno hanno portato risultati".