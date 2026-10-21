Non si placano le polemiche in casa viola per le decisioni arbitrali nel corso della partita di domenica persa al Franchi per 3-1 contro il Como. Attraverso una nota diramata sui propri canali ufficiali la Fiorentina, preso atto della risposta della Lega Serie A alla sua richiesta di spiegazioni su quanto avvenuto domenica, ''ritiene le controdeduzioni non soddisfacenti e non esaustive in quanto non chiariscono, in alcun modo, la dinamica della mancata revisione VAR sul primo gol del Como e non forniscono alcuna immagine video dinamica che chiarisca definitivamente l'oggettività del fuorigioco sul gol annullato a Pongracic''. Pertanto, prosegue la nota, il club viola ''continuerà a rivolgersi a tutte le istituzioni sportive preposte per avere le spiegazioni necessarie e fare chiarezza definitiva su situazioni ed episodi gravi che rischiano di compromettere la credibilità di tutto il sistema''.

Nel corso della gara di domenica a Firenze si è verificato un blackout della tecnologia Saot sul fuorigioco che ha comportato di ricorrere al vecchio sistema e a decretare la decisione di annullare il gol di Pongracic del possibile 2-2 dopo oltre quattro minuti. Mentre poco prima l'azione che aveva portato alla rete dell'1-0 del Como, realizzata da Liberali, era stata preceduta da un fallo evidente su Goncalves su cui però né l'arbitro Di Bello né il Var (Paterna e Pezzuto) sono intervenuti. La Fiorentina, nella sua richiesta di chiarimenti, intende a questo punto coinvolgere la Federazione di cui l'Associazione arbitri fa parte.

(ANSA).