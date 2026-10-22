Getty Images

Fabio Capello cita anche l’Inter di Cristian Chivu negli studi di Sky Sport dopo le partite di Europa e Conference League della serata.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il Milan perde 3-0 contro il Bournemouth e il primo gol nasce da un rigore scaturito da un corner. Così Capello ha citato i nerazzurri: “Anche l’Inter subisce tanti gol così. Salgono e non guardano l’uomo, come hanno fatto quelli del Milan…”, ha detto dopo aver rivisto gli highlights di Bournemouth-Milan. Questa la riflessione dell'ex allenatore, ora opinionista a Sky appunto.