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Dura critica di Fabio Capello a Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter è infatti sceso in campo nel riscaldamento con il giubbotto e col cappuccio a differenza dei suoi compagni.

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E l'ex allenatore, negli studi di Sky Sport, ha criticato aspramente l'attaccante argentino.

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"Lautaro non può venire fuori vestito differentemente dagli altri dai... Con questo giubbotto col cappuccio: ma dai. E' il capitano, è il capitano. Ha freddo? Deve stare in spogliatoio se ha freddo".