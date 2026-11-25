Dura critica di Fabio Capello a Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter è infatti sceso in campo nel riscaldamento con il giubbotto
VIDEO / Chivu: "L'Inter non si può giudicare per uno spezzone di gara. Thuram? A disposizione"
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Dura critica di Fabio Capello a Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter è infatti sceso in campo nel riscaldamento con il giubbotto e col cappuccio a differenza dei suoi compagni.
E l'ex allenatore, negli studi di Sky Sport, ha criticato aspramente l'attaccante argentino.
"Lautaro non può venire fuori vestito differentemente dagli altri dai... Con questo giubbotto col cappuccio: ma dai. E' il capitano, è il capitano. Ha freddo? Deve stare in spogliatoio se ha freddo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Live
LIVE, Inter-Stoccarda 0-0 all'intervallo: nerazzurri spreconi, preoccupazione per Bastoni
Interviste
Marotta: "Rinnovi? Porteremo in porto tutti. Varela? Piace non solo a noi. Oggi vincere e basta"
Interviste
Chivu chiarisce: "Come sta Thuram e perché ieri si è fermato! Lautaro pronto a subentrare"
Ultima ora
Inter-Stoccarda, formazioni ufficiali: Chivu preferisce Sucic a Stankovic. La scelta su Lautaro
Mercato Inter
ESCLUSIVA FCINTER1908 - Rinnovo Carlos Augusto, ci siamo: tempi stretti per la firma, i dettagli
Commenti
I commenti sono momentaneamente disabilitati. Torna a trovarci più tardi per dire la tua.