GUARRO e PACE EP36: Dobbiamo assolutamente parlare di Icardi: sono preoccupato ma non è colpa vostra

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello, ex allenatore, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro il Feyenoord: "Bellissima partita dell'Inter, che l'ha tenuta sempre in mano senza problemi: non ha mai sofferto, è stata l'Inter che tutti ci aspettiamo sempre in Champions. Non ha avuto momenti di sonnolenza, è sempre stata sveglia.

Getty Images

Quel faccia a faccia è stato sicuramente importante per capire il perché il derby così sotto ritmo: stasera hanno capito che dovevano giocare con molta attenzione e si sono dimostrati molto attenti. Le riunioni sono importanti quando parlano i giocatori: viene fuori la verità, qualcuno non è contento ma quando le cose si dicono in faccia questo aiuta molto.

La continuità deve essere una cosa normale: le squadre abituate a vincere come l'Inter non può succedere che deve sempre recuperare, fai molta più fatica. Se puoi dominare dall'inizio devi farlo, le grandi squadre sono così.