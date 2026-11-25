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Secondo gol su rigore consecutivo per Petar Sucic dopo quello contro l'Atalanta di domenica sera. Ma Fabio Capello ha voluto consigliare il croato nell'esecuzione a Sky Sport.

Getty Images

"Sucic ha tirato un rigore da infarto eh... Se lo tiri al centro, non puoi tirarlo basso: perché non è detto che il portiere spinga tanto e può pararlo col piede. Al centro va tirato negli occhi del portiere, tanto lui si sposta e la palla entra".