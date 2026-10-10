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Fabio Capello, nel suo commento di oggi sulla Gazzetta dello Sport, si è proiettato sulle partite di questo sabato di Serie A dopo tre settimane di sosta. Questo il pensiero a proposito dei Campioni d'Italia dell'Inter che si preparano a ospitare il Parma al Meazza nel pomeriggio:

COMO, ITALY - OCTOBER 09: Head Coach Cristian Chivu of FC Internazionale attends during the FC Internazionale press conference at Inter Training Center - In memory of Angelo Moratti at Appiano Gentile on October 09, 2026 in Como, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"Oggi toccherà anche all’Inter – a proposito di chi deve tenere a distanza le inseguitrici – e Chivu dovrà fare attenzione perché gli emiliani hanno appena cambiato allenatore : può diventare un problema, c’è attesa di vedere cosa porta Gilardino alla squadra.

Questa sera teniamo poi d’occhio Napoli-Frosinone, perché Allegri ritrova calciatori che hanno fatto molto bene con le proprie nazionali, come Hojlund e De Bruyne. Con questo Frosinone bisogna però prestare attenzione, perché è una squadra in cui tutti giocano e corrono nella giusta maniera, ben guidati dalla panchina e psicologicamente gasati".