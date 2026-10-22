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Al termine di Inter-Shakhtar, Fabio Capello ha commentato la vittoria dei nerazzurri dagli studi di Sky Sport. "È stato un primo dove l'Inter non ha giocato, ha fatto un tiro in porta. Si pensa che l'Inter con 0 punti in classifica sarebbe stata una squadra decisa agonisticamente, invece una partita giocata lentamente senza un pelo di pressing. Fino al 60esimo ha giocato alla stessa maniera, poi con i tre cambi la partita è cambiata, chi è entrato ha cambiato vigore. La cosa bella è stata quando hanno giocato in 10, si è rivisto dell'animo, volontà e voglia di non perdere, hanno segnato un gol bellissimo".

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"Un'altra cosa che mi è piaciuta è che Martinez ha salvato il risultato. Dalla panchina Chivu ha letto bene la partita, molto probabilmente riuscirà a dire le stesse cose ai ragazzi, dove stanno sbagliando e cosa fare in campo, non può sempre aspettare un risveglio con i cambi, la partita dura 90', non 30'. Le partite dell'Inter stanno durando 30 minuti".

(Sky Sport)