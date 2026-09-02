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Intervenuto in mixed zone al Gran Galà del Calcio, Fabio Capello ha parlato anche delle prime due giornate di campionato:

"Ci sono due squadre in grande forma, Inter e Roma, le altre stanno lavorando, qualcuno è più avanti, altre devono lavorare ancora molto per essere competitivi. Sarà interessante, fino alla fine ci sarà da divertirsi. E fatemi dire questa cosa, gli arbitri non fischiano, si gioca molto di più, è molto più bello, c'è più agonismo, assomigliamo più alla Serie B inglese"

Milan di Cardinale

"Aspettiamo i risultati, poi valuteremo"

Chi si è rafforzato di più dal mercato?

"Tutte quelle che non si sono qualificate in Champions, hanno fatto una buona campagna acquisti ma chi si è rinforzata di più il Como che ha speso tanti soldi, Fabregas ha capito che per essere competitivi e voler vincere il campionato ci voleva qualcosa di più. Ma non è ancora da Scudetto"

Malen

"Gasperini qualche cosa gli ha dato ma come giocatore o ci sei o non ci sei. Lui c'era come giocatore ma non si sono accorti"