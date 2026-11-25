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Fabio Capello, ex allenatore, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato così la vittoria dell'Inter in Champions League con lo Stoccarda: "Le italiane hanno giocato bene, con personalità senza avere calo di ritmo: è stato molto bello. Inter? Sono stati attenti sui cross e sugli angoli, li avevano sofferti ultimamente. L'unica cosa che deve ancora recuperare per tornare l'Inter ammirata è la velocità con cui fa girare la palla: sono un po' lenti nella visione di gioco. Magari manca Calhanoglu, ma devono ancora tornare ad essere Inter Inter. Ma l'importante era la vittoria.

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Lautaro? Si è presentato diverso nel riscaldamento e non va bene: in campo uno deve avere lo stesso abbigliamento degli altri, lui era diverso. Però chiede la palla, si muove, aiuta i compagni: in tutte le partite è un capitano vero. La fascia non viene data per scambiare i gagliardetti: lui è un vero trascinatore e con le sue qualità tecniche diventa un grande.

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L'Inter in Champions teme di più gli avversari, forse è per quello che è più attenta in difesa: sono arrivati tante volte a intervenire sul secondo palo e a spazzarla, cosa che altre volte non è successa. L'Inter è completa, ha giocatori che fanno la differenza come Calhanoglu: è unico in Italia, più bravi non ne vedo. La cosa che non capisco è la situazione di Dimarco: perché Chivu lo usa poco. Probabilmente lo vede in riserva oppure preferisce tenerlo per il secondo tempo dove si esprime sempre a grandi livelli. Sembra però abbia perso un po' di sprint".