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Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così in vista della sfida tra l'Inter e lo Stoccarda di questa sera: "Dimarco fuori? E' fondamentale: quando ha la palla ogni volta che è vicino all'area i suoi palloni sono sempre pericolosissimi: mette un pallone talmente veloce che basta mettere il piede o la testa. Si vede che Chivu non lo vede completamente a suo agio completamente o pensa di non poterlo sfruttare come vorrebbe e quindi lo vuol fare recuperare per farlo tornare determinante.

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Carlos sta diventando importante ed è cresciuto tanto tanto e sta dando tanto come sacrificio, ma la qualità e la velocità di cross di Dimarco... Chivu dice che l'Inter non si giudica per 10'? Come facciamo a non giudicarli: l'abbiamo visto tutti che in 10' perdi le partite come la Roma col Real. Bisogna lavorare perché non avvengano sempre: prima perdevano mezza partita, ora 10 minuti. Togliamo quello e siamo tranquilli che l'Inter vince.

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C'è un giocatore che mi sarebbe piaciuto vedere in campo stasera: Diouf. Gioca in casa, ha il dribbling: gioca Spence e quindi è più convinto di questa scelta. Ma in futuro sarà un giocatore importante. Esposito come Toni o Vieri? No, secondo me somiglia a Bierhoff: tiene palla, si muove, colpisce di testa. Forse lui è più bravo coi piedi: ci sta un po'".