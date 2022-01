Capello: “Ibra? Senza lo scempio di Calciopoli io e lui saremmo rimasti alla Juve”

Nel corso di un'ampia intervista concessa a Sportweek, Fabio Capello ha parlato di Ibrahimovic, di Milan e di Calciopoli

"Ormai è un giocatore-allenatore. Uno di grande personalità che non può essere l'atleta di una volta, ma che porta esperienze positive alla squadra. Nel suo corpo c'è soltanto lui. Guardi Buffon: vive la sua stessa sfida. Sono grandi atleti e grandi personaggi, soltanto loro possono dare ascolto ai segnali che gli lancia il fisico. Diranno basta quando in campo si accorgeranno di non riuscire più a fare quello che gli suggerisce la testa".