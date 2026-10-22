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Non si può certo dire che Carlos Augusto non si stia conquistando il rinnovo. Il brasiliano a suon di gol e prestazioni clamorose sta dando ancora maggiore dimostrazione di quanto possa essere utile nell'Inter, nonostante nelle gerarchie possa partire dietro Bastoni e Dimarco. Ieri, prima da braccetto e poi da quinto, si è rivelato ancora una volta l'arma in più dei nerazzurri. La dirigenza ora vuole blindarlo e scacciare via tutte le voci di mercato.

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Lo conferma anche la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Si legge infatti all'interno del focus che riguarda l'esterno arrivato ormai tre anni fa dal Monza:

"Il mancato Mondiale gli è andato di traverso, ma presto avrà la gratifica italiana che tanto aspetta, un nuovo contratto che allunghi quello attuale fermo al 2028. I suoi agenti ne hanno discusso e sul tavolo possono portare pratiche evidenze: non solo non esiste difensore in A che partecipi più di lui in zona gol, ma per trovare un altro brasiliano nerazzurro capace di segnare più di una rete in una singola edizione Champions bisogna tornare ad Adriano 2008-09. Insomma, all’Inter questo rinnovo è considerato prioritario e non c’è bisogno di chiedersi perché".