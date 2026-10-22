Intervenuto in conferenza stampa al termine di Real Madrid-Lipsia, il tecnico è stato messo in difficoltà da una domanda

Gianni Pampinella
Screenshot 2026-10-01 alle 15.29.08

VIDEO FCIN1908 / Materazzi: "Finale di Champions? Sapevamo di essere più forti, Mourinho..."

Terza vittoria consecutiva per il Real Madrid nel girone della Champions League. I blancos hanno battuto il Lipsia per 4-1 e ancora una volta Thibaut Courtois è stato uno dei migliori in campo nonostante la larga vittoria dei madrileni. Intervenuto in conferenza stampa, José Mourinho è stato messo in difficoltà da una domanda abbastanza complicata: Courtois è il miglior portiere che tu abbia mai allenato?

Julio Cesar, Quanti insulti da Mou per la mia 'minaccia'. Durante la festa Inter gli dissi...
Getty Images

La risposta dell'ex allenatore dell'Inter: "Io... (sorride), non l'ho mai fatto. Non ho mai detto nulla sui miei giocatori. Spesso mi viene chiesto: “Qual è la tua miglior formazione tra i vent'anni in cui hai allenato?”. Ma quello che posso dire è che il miglior portiere nella storia della Premier League è Čech. Eppure, quando Courtois arrivò, a vent'anni o giù di lì, giocò lui. E vincemmo la Premier League con Courtois in porta. Čech, il migliore di tutti, giocò soltanto le coppe".

Mourinho

Mourinho

"Se dico questo, Julio Cesar mi chiama nel giro di due minuti e mi dice: “Ah, Courtois è il migliore, ma hai vinto la Champions League con me!”. Mi chiamerebbe in due minuti, ne sono sicuro. Ho sempre avuto questo rispetto per i miei ex giocatori".

(As)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti