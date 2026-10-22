Terza vittoria consecutiva per il Real Madrid nel girone della Champions League. I blancos hanno battuto il Lipsia per 4-1 e ancora una volta Thibaut Courtois è stato uno dei migliori in campo nonostante la larga vittoria dei madrileni. Intervenuto in conferenza stampa, José Mourinho è stato messo in difficoltà da una domanda abbastanza complicata: Courtois è il miglior portiere che tu abbia mai allenato?

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La risposta dell'ex allenatore dell'Inter: "Io... (sorride), non l'ho mai fatto. Non ho mai detto nulla sui miei giocatori. Spesso mi viene chiesto: “Qual è la tua miglior formazione tra i vent'anni in cui hai allenato?”. Ma quello che posso dire è che il miglior portiere nella storia della Premier League è Čech. Eppure, quando Courtois arrivò, a vent'anni o giù di lì, giocò lui. E vincemmo la Premier League con Courtois in porta. Čech, il migliore di tutti, giocò soltanto le coppe".

"Se dico questo, Julio Cesar mi chiama nel giro di due minuti e mi dice: “Ah, Courtois è il migliore, ma hai vinto la Champions League con me!”. Mi chiamerebbe in due minuti, ne sono sicuro. Ho sempre avuto questo rispetto per i miei ex giocatori".

(As)