Stefano Capozucca, ex dirigente tra le altre anche del Cagliari, ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche di Inter e Roma:

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"L'Inter è la più forte, la Roma sapevo com'era, tifo per Gasperini. Ero a Roma a vedere la partita con l'Inter, primo tempo straordinario ma nel secondo si è visto il livello dell'Inter, la sua forza. Poi se Malen segna e non prende in faccia il portiere, la partita va sul 3-1 e vince la Roma. La Roma se la può giocare, anche se l'Inter è la più forte".

Su Romano

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"Da quello che si legge, dovrebbe essere addirittura titolare. Dire che è pronto non lo so, secondo me è un esame importante. Arriviamo da un periodo non felice della Nazionale, sarà un impegno molto difficile per l'Italia. Sono partite ora in cui ci si aspetta molto e Mancini di gioca buona parte di credibilità. E vale anche per Romano. Avrà un'occasione importante in un momento non facile".