Nuovo libro di Francesco Totti. Nel suo 'Oltre', l'ex capitano giallorosso ha parlato anche del rapporto complicato con Luciano Spalletti, culminato nel famoso litigio tra i due nel periodo conclusivo della carriera del Pupone.

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Recentemente Spalletti e Totti si sono resi protagonisti di uno spot promozionale dell'Amaro Montenegro e Sandro Sabatini, intervenuto sul suo canale Youtube, ha voluto proprio commentare questa pace, che lo stesso Totti ha ammesso di non aver ancora raggiunto. CONTINUA A LEGGERE