Sandro Sabatini, intervenuto sul suo canale Youtube, ha voluto commentare lo spot promozionale in cui compaiono Totti e Spalletti
VIDEO / Sabatini a Thuram: "Ha creato una tempesta di messaggi d'odio. L'Inter rifletta"
Nuovo libro di Francesco Totti. Nel suo 'Oltre', l'ex capitano giallorosso ha parlato anche del rapporto complicato con Luciano Spalletti, culminato nel famoso litigio tra i due nel periodo conclusivo della carriera del Pupone.
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Recentemente Spalletti e Totti si sono resi protagonisti di uno spot promozionale dell'Amaro Montenegro e Sandro Sabatini, intervenuto sul suo canale Youtube, ha voluto proprio commentare questa pace, che lo stesso Totti ha ammesso di non aver ancora raggiunto. CONTINUA A LEGGERE
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