Così il giornalista: "Solita Inter devastante di questa stagione. Con mezza squadra cambiata da Inzaghi. Come se fossero i titolarissimi"

"Solita Inter devastante di questa stagione. Con mezza squadra cambiata da Inzaghi. Come se fossero i titolarissimi, a parte qualche sbavatura iniziale. Superiorità indiscutibile". Questa la breve analisi su Twitter di Giovanni Capuano in merito al roboante poker dell'Inter ai danni del Lecce al Via del Mare.