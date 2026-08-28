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Della prima partita dell'Inter e delle soluzioni a disposizione di Chivu ha parlato, sul suo canale YouTube, il giornalista Fabio Caressa:

"L'Inter è molto male nel primo tempo, molto bene nel secondo tempo. Ci sono dei giocatori che ancora non sono in condizione, ovviamente uno su tutti è Lautaro, che ha cominciato dopo gli altri. Sarà molto interessante vedere come si inseriranno i nuovi giocatori. Secondo me l'Inter ha un dovere quest'anno, che è quello di fare bene in Champions League. Dopo che l'anno scorso secondo me la Champions League è stata sottovalutata in maniera eccessiva, forse poi quello ha portato alla vittoria. Però secondo me, con il blocco dell'Inter, sicuramente ha il dovere di fare qualcosa e almeno superare quel turno. Quest'anno vorrà sicuramente fare di più, tant'è vero che ha preso dei giocatori che danno il cambio di ritmo, che è quello che serve in Europa.

Molti mi dicono che l'Inter dovrebbe passare a quattro, per diventare una squadra anche più competitiva a livello europeo. Io credo che con la rosa attuale sia molto difficile passare a quattro, perché ci sarebbero delle cose abbastanza irrisolvibili. Per esempio Di Marco non lo sfrutti in quel modo lì a quattro, sarebbe lo stesso in nazionale, ha dimostrato che avere così tanto campo davanti non è tanto facile poi per lui, perché non è più il giocatore che vince la classifica degli assist a livello europeo. Quindi quella già è una cosa difficile. Magari Akanji è veloce, ma la difesa non sarebbe solida com'è, il centrocampo potrebbe essere un po' meno propositivo; invece l'Inter è una squadra che deve portare il pallone, perché non ha tanti giocatori di uno contro uno.

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Stones è un ottimo giocatore, però è un giocatore che nelle ultime stagioni ha dato dimostrazione del fatto che può giocare 20-25 partite a grande livello. Poi magari migliorerà con l'Inter, però i numeri degli ultimi due anni dicono questo, perché ovviamente l'età cresce e anche un po' l'usura. Giocatore fortissimo, a me piace tantissimo anche usato come centrocampista aggiunto. Tante soluzioni, però non è un giocatore da 60 partite. Non lo è stato nelle ultime stagioni. Quindi per tutti questi motivi secondo me l'Inter potrebbe fare un po' di fatica se passasse a quattro. E credo che sia giusto che Chivu invece cerchi di dare un po' più di sprint al centrocampo, un po' più di continuità fisica, un po' più di uno contro uno, un po' più di pressione e quindi di velocità nella sua squadra. Credo che sia la strada giusta, ma non solo, credo che sia l'unica perseguibile dall'Inter.