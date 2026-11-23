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Sul suo canale YouTube, Fabio Caressa è tornato sul pareggio ottenuto ieri dall'Inter a Bergamo contro l'Atalanta per 4-4:

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"In questa stagione l'Inter non mi ha dato ancora l'impressione di riuscire a mantenere una ferrea concentrazione per tutta la partita. O parte male, o si affievolisce pian piano. Intendiamoci: l'Inter è fortissima, su questo non abbiamo dubbi. Ma è anche una squadra un po' usurata dal tempo: tanti giocatori sono lì da tanto, alcuni sono in là con gli anni. Secondo me, non ha introdotto dal mercato giocatori con personalità tale da trascinare gli altri".

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"In questo momento non stanno ancora dando tanto. Spence ieri distrattissimo, ripropone il tema sulla fascia destra dell'Inter. Se propone, bene, altrimenti fatica. Spence eccede nella fiducia in se stesso, lo stesso fa Sucic. Jones ieri non è entrato bene. Mi sembra che questi giocatori non abbiano lo stesso spirito degli altri. Rimontare o essere rimontati alla fine hanno lo stesso significato: una non capacità di mantenere la concentrazione alta per tutti i 90'. E l'Inter, per il modo di giocare che ha, questa la deve avere. Ha un tipo di gioco bello, ma che determina anche dei rischi. Sui cambi di Chivu, poi, ho qualche perplessità. Secondo me ha dato la partita per vinta. Ha inserito Lautaro, che non sta benissimo, e Akanji, che non è uno di lotta, uno che la mette sul fisico. Vero che la squadra l'ha data per vinta, ma secondo me un po' anche lui".