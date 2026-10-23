Fabio Caressa dice la sua sul Pallone d'Oro: così il giornalista in studio a Sky Sport ha parlato verso la cerimonia di lunedì sera.

Alessandro Cosattini
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Inter, radar in Portogallo per la seconda squadra: dentro o fuori entro giugno. Spunta il nome di uno dei club

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Fabio Caressa dice la sua sul Pallone d'Oro. Così il giornalista in studio a Sky Sport ha parlato verso la cerimonia di lunedì sera:

Pallone d'Oro
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“Pallone d’Oro? Bravi loro a livello di marketing. Ma non me ne è mai fregato nulla, da anni proprio, mai capita questa passione. È un premio che dà un giornale francese… Mi piacciono di più i premi dati da altri giocatori. Un nome? Mbappé ha battuto i record di gol ai Mondiali, contano i numeri o no? Per me deve vincerlo lui”.

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