Caressa: “Poker non è scommettere. Sono indignato. Non difendo i calciatori, l’errore è…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, Fabio Caressa ha voluto manifestare la propria indignazione per come è stato raccontato lo scandalo scommesse negli ultimi giorni: "Sono indignato, non ho mai letto tante cretinate quante ne ho lette oggi ovunque sulle presunte scommesse dei calciatori, ma io dico, informatevi prima. Una serie di imprecisioni, cose sbagliate"

"Una cosa incredibile. Prima di tutto: in Italia, il gioco è un monopolio dello Stato, lo Stato fa concessioni per organizzare il gioco. I siti legali pagano una concessione allo stato e sono inseriti in un contesto di sicurezza, tutte le giocate sono controllate e ci sono limiti per preservare le persone dalla ludopatia. I siti illegali non pagano la concessione allo Stato, ci può essere riciclaggio e ci si può iscrivere in anonimato. C'è anche il poker online, che è uno skill game. E non si scommette sul poker, giocare a poker non vuol dire scommettere. L'errore clamoroso è che hanno giocato su siti illegali"