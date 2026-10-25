Al Club su Sky Sport si parla tanto del primo rigore negato a Marcus Thuram durante Inter-Fiorentina. Queste le parole dei presenti in studio, si parte da Fabio Caressa: “Il fatto che il rigore su Thuram non sia stato dato, non vuol dire che questa è la linea. L’asticella è alta sui falli a centrocampo, tutti gli allenatori dicono che è bello questo tipo di direzione”.

Interviene Bergomi: “In Europa però è diverso, i falli li fischiano...”.

Caressa: “Non credo Orsato sia pazzo, non c’entra niente questo. Ma Orsato vuole che gli arbitri si prendano la responsabilità del fischio, devono fischiare loro. Perché l’arbitro aveva smesso di farlo. Il rigore su Thuram comunque è netto e il Var deve intervenire in quel caso per darlo”.

Bergomi: “Perché l’arbitro non lo dà secondo te, Fabio?”.

Caressa: “Mancanza di personalità Beppe, è proprio quello che sta combattendo Orsato. O ha avuto la sensazione che la gamba fosse ferma e lo abbia dunque cercato Thuram. Ma doveva intervenire il Var”.

Marchegiani: “Sembra che il Var non si senta più autorizzato a intervenire, neanche in episodi così. Anche su Frattesi il tocco è evidente in Lazio-Parma. Il Var era stato creato per questo proprio”.

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Bergomi: “Io questo non lo avevo visto, quello su Frattesi. Guarda lì, lo prende (l’episodio di Frattesi, ndr”.

Marchegiani: "Ma è una fase. La spinta con due mani non si può fare, si stanno concedendo cose che non sono lecite nelle altre parti del mondo. Io penso sia solo una fase e poi qualcosa cambierà. Se l'arbitro fischia meno e i giocatori ne sono consapevoli, quello sta portando sicuramente risultati. Si gioca di più e sono più leali le gare. Ma sono stati fatti passare per leciti alcuni comportamenti che non lo sono da regolamento”.

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Caressa: "La strada è apprezzata da tutti, ma bisogna trovare ancora un punto di equilibrio”.

Marchegiani: "Tutti protestano meno ed è un atteggiamento da sottolineare”.