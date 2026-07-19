Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa si è espresso in questi termini sulla finale del Mondiale tra Spagna e Argentina:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui La foto postata sui social da Lautaro Martinez

Chi vincerà il Mondiale? Comunque una squadra che lo ha meritato. Lo ha meritato la Spagna per alcune cose, lo ha meritato l'Argentina per altre. La Spagna è la squadra che ha giocato meglio in questo Mondiale ma forse, per vincere, deve trovare una cosa che fino ad adesso non ha trovato: buone prestazioni ma finora Yamal non ha mai avuto un culo di genio.

DAZN

Un colpo di genio di Yamal potrebbe essere decisivo e potrebbe essere un passaggio di consegne ideale però se Messi vince il secondo Mondiale consecutivo anche i Maradoniani più feroci come me devono dire che, almeno al livello, è arrivato"