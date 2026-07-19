Il punto di vista di Fabio Caressa sulla finale del Mondiale tra Spagna e Argentina
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Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa si è espresso in questi termini sulla finale del Mondiale tra Spagna e Argentina:
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Chi vincerà il Mondiale? Comunque una squadra che lo ha meritato. Lo ha meritato la Spagna per alcune cose, lo ha meritato l'Argentina per altre. La Spagna è la squadra che ha giocato meglio in questo Mondiale ma forse, per vincere, deve trovare una cosa che fino ad adesso non ha trovato: buone prestazioni ma finora Yamal non ha mai avuto un culo di genio.
Un colpo di genio di Yamal potrebbe essere decisivo e potrebbe essere un passaggio di consegne ideale però se Messi vince il secondo Mondiale consecutivo anche i Maradoniani più feroci come me devono dire che, almeno al livello, è arrivato"
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