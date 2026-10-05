VIDEO / Adani, controrisposta a Caressa: "Qualche coglione ha la coda di paglia. E' ora di..."

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha affrontato il tema legato alla Nazionale e ha parlato dei primi progressi con Mancini alla guida:

"Non dobbiamo pensare che la bella vittoria con la Turchia e la bella partita con la Francia abbiano risolto tutti i problemi. Andremo incontro a tante difficoltà, quando dovremo convocarne 31 anziché 23 saranno scelte più difficili, magari non tutti saranno in forma, magari Donnarumma non parerà sempre, magari perderemo.

Getty Images

Però, di certo, qualcosa abbiamo visto e quello che abbiamo visto va di seguito ad una cosa che dico da tempo: dopo la Bosnia, io sono ottimista. Dico che la situazione è grave ma se dovessi rifare quel video del 2014 in cui dicevo che avremmo dovuto aspettare 10-12 anni, adesso non lo direi più perché sono convinto che non sia così.

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