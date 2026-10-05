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Negli ultimi giorni si è parlato molto dell'interesse dell'Inter per Finn Jeltsch, difensore tedesco classe 2006 in forza allo Stoccarda.

L'Inter ha inviato degli osservatori per visionarlo da vicino ma anche il Barcellona è interessato al giovane talento tedesco. Sky Sport CH ha raccontato alcuni dettagli, tra i quali anche il fatto che Inter e Barcellona hanno già avviato i contatti: "Finn Jeltsch si sta facendo un nome ben oltre la Bundesliga. Il ventenne difensore tedesco è ora nel mirino di diversi top club europei, tra cui Barcellona e Inter, che hanno inviato osservatori per visionarlo.

Cosa colpisce particolarmente gli osservatori? La sua capacità di fare la differenza nei primi tre o quattro metri, con un'accelerazione impressionante, ma anche la sua abilità nei passaggi, considerata uno dei suoi punti di forza principali. Il suo profilo si adatta quindi perfettamente alle nuove esigenze del calcio di alto livello per un difensore capace di partecipare attivamente alla fase iniziale di costruzione del gioco.

Dietro le quinte, i primi contatti sono già avvenuti. L'agenzia del giocatore si è messa in contatto con i club citati, che si sono informati sulle condizioni di un eventuale accordo e, soprattutto, sulle intenzioni del giocatore, ma anche per valutare la posizione dello Stoccarda, che, qualora dovesse aprire le porte, accetterebbe la cessione del suo talento solo in caso di un'offerta irrinunciabile", si legge sul sito svizzero di Sky Sport che indica in 35 milioni di euro la valutazione di mercato stimata di Jeltsch, monitorato da vicino anche da Klopp per la Nazionale.