C'è una voce di mercato che arriva dall'estero e riguarda in qualche modo anche l'Inter. Stando a quanto riporta AS, infatti, diversi club di Premier League avrebbero messo gli occhi su un calciatore che in Spagna sta dimostrando tutto il suo valore. Si tratta di Lucien Agoumé, centrocampista francese che dopo alcuni anni in nerazzurro è stato venduto proprio in Spagna.

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Il Siviglia, che ha creduto in lui e lo ha valorizzato, aveva già avuto la possibilità di monetizzare la scorsa estate. Il centrocampista aveva infatti rifiutato una proposta proveniente dall’Arabia Saudita, quantificata tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una scelta che oggi il club andaluso sembra poter rimpiangere molto meno. L’ottimo rendimento di Agoumé ha infatti fatto crescere nuovamente l'interesse nei suoi confronti e, a gennaio, potrebbero arrivare proposte superiori. In particolare, la Premier League rappresenta la principale minaccia per il Siviglia. I club inglesi stanno monitorando il francese e una clausola rescissoria da 40 milioni di euro potrebbe essere alla portata di diverse società.

Inter spettatrice interessata

La situazione, come detto, interessa da vicino anche l’Inter. Agoumé era arrivato al Siviglia nel gennaio 2024 in prestito proprio dai nerazzurri. Successivamente il club spagnolo ha acquisito progressivamente i diritti sul giocatore. L’Inter conserva al momento ancora il 10% del cartellino del centrocampista. Un dettaglio tutt’altro che irrilevante nel caso in cui Agoumé dovesse essere ceduto per una cifra importante. Il Siviglia aveva pagato complessivamente circa 9 milioni di euro per arrivare all'attuale situazione dei diritti, mentre il contratto del francese con il club andaluso scadrà nel giugno 2028.