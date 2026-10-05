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Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha affrontato il tema legato alla Nazionale, in particolar modo parlando di Donnarumma e di Pio Esposito:

"Sono d'accordo con quelli che dicono che nell'Italia non ci sono i Totti e i Del Piero ma c'è Donnarumma. Donnarumma è un fuoriclasse, non è che i fuoriclasse sono solo attaccanti. Vogliamo dire che non è il più forte del mondo Donnarumma? Il fuoriclasse ce l'abbiamo. Ditemi voi se in giro per l'Europa c'è una punta centrale che fa il lavoro di Pio Esposito. C'è? Forse, mica tantissimi e quelli che ci sono hanno una certa età. Si è parlato tanto a vanvera che non c'era più talento, tanti luoghi comuni.

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E ora il campionato italiano sta crescendo, giochiamo più velocemente, abbiamo più intensità e lo si vedrà anche nelle Coppe ma lo si vede anche in Nazionale. Queste cose non si sono volute vedere perché prima era il momento del 'vediamo come va', poi c'è stato quello del 'chissenefrega' e poi ora c'è quello del disfattismo"