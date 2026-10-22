Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Un inizio di stagione spettacolare. Di un livello talmente alto che qualcuno (anzi, più di uno) ha iniziato a chiedersi se non sia il caso di promuoverlo, almeno in questo periodo, come titolare sulla fascia sinistra, anche se questo vorrebbe dire far accomodare in panchina un mostro sacro come Federico Dimarco.

Getty Images

Che in effetti sta accusando un calo di rendimento non indifferente, rispetto all'ultima stagione, in cui aveva battuto il record di assist del Papu Gomez e in cui si era rivelato il vero uomo in più della cavalcata scudetto dell'Inter. Ma Carlos Augusto in questo inizio di stagione si è rivelato superiore e i numeri sono lì a testimoniarlo, anche se messi a confronto a quelli messi insieme dallo stesso Dimarco nella stessa porzione del 2025-26.

Getty Images

Un confronto che rende l'idea di quanto stia facendo bene il brasiliano, decisivo anche ieri sera in Champions League a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk. In meno minuti giocati, infatti, Augusto ha segnato di più e ha fornito più assist ai compagni rispetto al Dimarco dell'anno scorso. I dati riferiti da Sky Sport sono eloquenti: