VIDEO FCIN1908 / Malagò: "Mazzola? Avevo 10 anni, ci ha fatto innamorare del calcio. Grazie"

Nelle ultime ore si intensificano i contatti tra FIGC e CONI in vista dell'assemblea di domani che dovrà risolvere il nodo relativo alla posizione di Malagò, in bilico perché al momento delle elezioni vinte non risultava tesserato alla federazione.

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L'ipotesi che sta prendendo quota, secondo quanto riporta anche Sky in questi minuti, riguarda un possibile autocommissariamento da parte della Federcalcio, con Malagò stesso - in accordo con Buonfiglio - che vestirebbe i panni del commissario.

Sarebbe un modo per superare la fase di stallo, in attesa di nuove elezioni in programma tra circa 90 giorni. Giovanni Malagò in quel momento sarebbe pronto a ricandidarsi, una volta risolto l'impedimento del tesseramento che ha provocato la bufera delle ultime settimane. Domani arriverà la decisione definitiva.